Kermis en Sinterklaasshow in Schijndel aangevraagd

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor een kermis en Sinterklaasshow op 21 november 2026 en 22 november 2025 in Schijndel.

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Het evenement moet plaatsvinden op Steeg 9 in Schijndel. De aanvraag is op 3 augustus 2026 ingediend en geregistreerd onder zaaknummer VEV-2026-3758.

De gemeente behandelt de aanvraag binnen acht weken, maar deze termijn kan met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er aanvullende informatie nodig is. Het besluit wordt genomen na beoordeling van de aanvraag.