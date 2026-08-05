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Ontdek

Ontheffing voor torenkraan bij Knoptoren in Sint-Oedenrode

Vandaag om 10:10

De gemeente Meierijstad heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een torenkraan op 5 oktober aan de Kerkdijk-Noord 8 in Sint-Oedenrode. De kraan is nodig voor onderhoud aan de Knoptoren.

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Op 3 augustus heeft de burgemeester van Meierijstad besloten een ontheffing te verlenen voor het plaatsen van een torenkraan. De kraan zal op 5 oktober worden gebruikt bij onderhoudswerkzaamheden aan de Knoptoren, een bekende locatie aan de Kerkdijk-Noord 8 in Sint-Oedenrode.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer OH-2026-3306. De gemeente gaf aan dat de torenkraan nodig is voor het veilig uitvoeren van deze werkzaamheden.

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