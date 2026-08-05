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Vergunning voor bouw bedrijfshal en woning in Schijndel verleend
Vandaag om 10:10
De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor een bedrijfshal, paardenstal en woning aan de Boxtelseweg 17 in Schijndel.
Op 3 augustus 2026 heeft de gemeente Meierijstad besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het adres Boxtelseweg 17 in Schijndel. De aanvraag betreft de bouw van een nieuwe bedrijfshal, paardenstal en woning.
Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2814. Belangrijke details, zoals de verzenddatum van het besluit, zijn op die dag vastgelegd. De vergunning maakt het mogelijk om de geplande bouwwerkzaamheden op deze locatie uit te voeren.
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