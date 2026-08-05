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Uitbreiding woning Zundertseweg in Etten-Leur aangevraagd
Vandaag om 10:10
Voor een woning aan de Zundertseweg in Etten-Leur is een vergunning aangevraagd voor uitbreiding en gevelisolatie.
Op 29 juli 2026 heeft de gemeente Etten-Leur een aanvraag ontvangen voor het uitbreiden van een woning aan de Zundertseweg 13. De plannen omvatten ook het isoleren van de gevels van het pand.
Het gaat om een informatieve melding, wat betekent dat er nog geen besluit is genomen over de vergunning. Bezwaren kunnen pas worden ingediend zodra er een beslissing is genomen door de gemeente.
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