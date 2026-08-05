Schijndel: geveluitingen en stoepbord bij 't Klooster aangevraagd

Bij 't Klooster in Schijndel zijn plannen voor geveluitingen en een stoepbord tijdens openingstijden. De gemeente Meierijstad heeft op 2 augustus een vergunningaanvraag ontvangen.

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De aanvraag betreft het plaatsen van uitingen aan de gevel van het gebouw en een stoepbord op het adres Verlengde Kloosterpad 1. Het gaat om een aanvraag die volgens de standaard procedure wordt beoordeeld.

De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen, met een mogelijke verlenging van zes weken. Als extra informatie nodig is van de aanvrager, kan de termijn worden opgeschort.