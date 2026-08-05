Advertentie
Aanvraag tijdelijke woonunit Waterjuffer 19 in Mierlo ontvangen
Vandaag om 10:11
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een aanvraag ontvangen voor een tijdelijke woonunit op Waterjuffer 19, kavel 7. De aanvraag is binnengekomen op 30 juli 2026.
Het gaat om een omgevingsvergunning voor een tijdelijke woonunit op Waterjuffer 19, kavel 7 in Mierlo. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 17713810562.
Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dat kan pas zodra de gemeente een besluit heeft genomen over de aanvraag.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie