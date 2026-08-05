Nieuwe aanvraag voor tuinpoort aan Rielsedijk in Geldrop

Er is een aanvraag gedaan voor een tuinpoort aan de Rielsedijk 17 in Geldrop. De gemeente ontving deze aanvraag op 2 augustus en bekijkt nu of ze akkoord gaat.

Gevonden voor jou

Het gaat om een vergunning voor een inrit en uitrit bij de tuinpoort op het adres Rielsedijk 17 in Geldrop. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 17713810682.

Op dit moment is bezwaar maken nog niet mogelijk. Pas nadat de gemeente een besluit heeft genomen, kunnen belanghebbenden eventueel reageren.