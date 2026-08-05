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Bomen mogen worden gekapt in Valkenswaard
Vandaag om 10:11
De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend om twee kastanjebomen te kappen bij Stokerwei.
Op maandag 3 augustus heeft de gemeente Valkenswaard besloten een vergunning te verlenen voor het kappen van twee kastanjebomen. Het gaat om bomen bij Stokerwei 11, 5551RL in Valkenswaard.
De vergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden, zoals dat officieel heet. Daarmee is toestemming gegeven om de bomen te verwijderen. De aanvraag was geregistreerd onder zaaknummer 508448.
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