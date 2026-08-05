Vergunningsaanvraag voor woningbouw in Mierlo ontvangen

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een woning op Waterjuffer kavel 2 in Mierlo. De aanvraag werd ingediend op 30 juli.

Gevonden voor jou

Op Waterjuffer kavel 2 in Mierlo wil iemand een nieuwe woning bouwen. De aanvraag hiervoor is op 30 juli bij de gemeente Geldrop-Mierlo binnengekomen. Het zaaknummer van deze aanvraag is 17713810599.

Dit is een kennisgeving van de aanvraag. Bezwaar maken kan pas nadat de gemeente een besluit heeft genomen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer (040) 289 38 93.