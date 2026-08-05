Vergunning verleend voor kappen zomereik in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft toestemming gegeven voor het kappen van een zomereik aan de Past. Heerkensdreef. Het besluit is genomen op 3 augustus.

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Het gaat om een zomereik op het adres Past. Heerkensdreef 29B in Valkenswaard. De vergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden, zoals dat officieel wordt genoemd. Dit betekent dat de boom mag worden gekapt.

Het besluit is onderdeel van de aanvraag met zaaknummer 505780. De vergunningaanvraag is beoordeeld en goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard.