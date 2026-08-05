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Vergunning Ibiza Markt XXL in Valkenswaard verleend
Vandaag om 10:11
De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het evenement "SUMMER VIBES - Ibiza Markt XXL" op 29 en 30 augustus 2026.
Het evenement zal plaatsvinden op de locaties Corridor, Eindhovenseweg en Markt in Valkenswaard. Tijdens deze dagen geldt een wegsleepregeling, wat betekent dat fout geparkeerde voertuigen kunnen worden verwijderd.
De vergunning is op 30 juli 2026 afgegeven en geregistreerd onder dossiernummer 0000484271. Dit besluit heeft betrekking op een grootschalige markt met een zomers Ibiza-thema.
Belangrijke informatie voor de bezoekers is dat verkeersmaatregelen worden getroffen om het evenement soepel te laten verlopen.
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