Blushelikopters Defensie blijven voorlopig aan de grond, wel stand-by

De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond. Aanvankelijk zouden woensdagmorgen rond elf uur opnieuw twee blushelikopters gaan helpen bij het bestrijden van de natuurbrand in Limburg. Maar de brandweer heeft aangegeven de hulp vanuit de lucht toch niet nodig te hebben, meldt een woordvoerder van Defensie.

Brandweermensen bestrijden de brand op de grond vanaf de paden. "Het kroonvuur, waarbij de brand zich via de boomtoppen verspreidt, is nagenoeg verdwenen."

Grondvuur Volgens de veiligheidsregio is vooral sprake van grondvuur, waarbij vuur onder of dicht op de bosbodem smeult. Daarbij heeft 'inzet vanuit de lucht beperkt effect', aldus de veiligheidsregio.

De helikopters blijven wel 'stand-by' staan, volgens de woordvoerder. De brand in natuurgebied Boschhuizerbergen in Oostrum, ten oosten van Venray, is nog niet onder controle.

Meer dan 1 miljoen liter water al gedropt

De Chinook-transporthelikopters met daaronder een waterzak met ongeveer 7600 liter water hebben afgelopen dagen meer dan 1 miljoen liter water 'op de vuurhaard bij Venray gedropt'. De blushelikopters haalden het water uit de nabijgelegen Maas.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is de impact daarvan op de waterstand van de rivier 'nihil'.

Geen treinen

Arriva verwacht dat er woensdag tot zeker acht uur 's avonds geen treinverkeer mogelijk is tussen Venray en Boxmeer door de grote natuurbrand. De regionale vervoerder blijft bussen inzetten, laat een woordvoerder weten.

Tussen Boxmeer en Nijmegen reden door geplande werkzaamheden al geen treinen. De bussen worden ingezet tussen Venray en Nijmegen. De spoorlijn loopt dwars door het gebied en wordt gebruikt als zogenoemde stoplijn, waar de brandweer het vuur tegenhoudt.

Hier lees je alle verhalen over natuurbranden.