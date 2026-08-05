Achtergelaten tas bij PI Vught zorgt voor grote politie-inzet

Bij de fietsenstalling van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught werd dinsdagavond een tas gevonden. De toegangswegen naar de gevangenis, waaronder de Lunettenlaan, werden daarom korte tijd afgesloten. De nabijgelegen parkeerplaats werd ontruimd. Het bleek loos alarm: in de tas zijn geen verdachte spullen aangetroffen. Er is wel een man aangehouden.

Er kwamen meerdere politiewagens naar de gevangenis. De Lunettenlaan werd tot aan de kruising afgezet met politielint. Ook andere toegangswegen werden afgezet.

Expert onderzoekt de tas

Rond kwart voor tien 's avonds stonden er agenten en twee politiewagens bij de kruising. Volgens protocol wordt groot alarm geslagen als er een tas bij de PI of de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) wordt aangetroffen.

Een expert van de politie, die bij verdachte situaties ter plaatse komt, kwam ook naar de gevangenis. Deze deskundige beoordeelt hoe verdacht een situatie daadwerkelijk is. De tas werd doorzocht en er zijn geen verdachte spullen gevonden, waarna de afzetting werd opgeheven.

Man aangehouden

Via camerabeelden kon de politie herleiden wie de tas had geplaatst, waarna deze persoon werd geïdentificeerd. De man kwam vervolgens naar de gevangenis toe en werd aangehouden voor het mogelijk bewust achterlaten van een verdacht object. De politie doet verder onderzoek naar zijn intenties.

In de onderstaande video van de serie Misdaad Uitgelegd gaat het over de EBI. Want het heet dan wel de Extra Beveiligde Inrichting, maar hoé extra is die beveiliging dan? Wat merken wij daarvan? En hoe wordt het regime er - óók nu - nog altijd strenger en strenger?