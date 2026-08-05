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Vergunning voor dakkapel in Zevenbergen verleend
Vandaag om 10:16
De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor een dakkapel aan de Doctor Ariënslaan 97 in Zevenbergen. Het gaat om een dakkapel op het achterdakvlak. De vergunning is op 3 augustus 2026 verzonden.
De vergunning geldt voor een bouwproject aan de Doctor Ariënslaan 97 in Zevenbergen. Het gaat om het plaatsen van een dakkapel op de achterkant van het dak.
De vergunning is op 3 augustus 2026 door de gemeente Moerdijk verzonden. Het besluit is vanaf de dag van bekendmaking officieel van kracht.
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