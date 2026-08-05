Dakkapel aan de voorkant van woning in Zevenbergen aangevraagd

Op Aquamarijn 43 in Zevenbergen is een aanvraag gedaan voor een dakkapel aan de voorkant van de woning. De gemeente Moerdijk heeft de aanvraag ontvangen op 29 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Dit is gemeld bij de gemeente Moerdijk en valt onder de gebruikelijke procedure voor omgevingsvergunningen.

Op dit moment heeft de aanvraag alleen een informatief karakter. Bezwaar maken kan pas zodra er een besluit is genomen over de vergunning. Voor inzage in de aanvraag kun je contact opnemen met het team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Moerdijk.