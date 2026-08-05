Moerdijk legt geluidregels op aan betoncentrale De Hilver

De gemeente Moerdijk heeft besloten om maatwerkvoorschriften voor geluid op te leggen aan Betoncentrale De Hilver aan de Apolloweg. Het besluit is genomen op 3 augustus 2026 en volgt uit het omgevingsplan.

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De maatwerkvoorschriften zijn specifiek gericht op het aspect geluid en moeten ervoor zorgen dat de betoncentrale aan de Apolloweg in Moerdijk voldoet aan aangepaste geluidsnormen. Dit besluit is ambtshalve genomen door burgemeester en wethouders van Moerdijk.

Het besluit heeft als zaaknummer Z2026-00020109. Documenten met betrekking tot deze beslissing zijn digitaal beschikbaar via het officiële publicatieblad. De gemeente heeft het besluit verzonden op 3 augustus 2026.