Omgevingsvergunning aangevraagd voor kappen boom in Fijnaart

In Fijnaart is een aanvraag gedaan om een boom te kappen op Blaaksedijk 11.

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Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben een aanvraag ontvangen voor het kappen van een boom die op een kunstwerk staat. Het adres waar dit moet gebeuren is Blaaksedijk 11 in Fijnaart. De aanvraag is ingediend op 24 juli 2026.

Het gaat om een omgevingsvergunning. Op dit moment is er nog geen beslissing genomen over de aanvraag. Inzage in de documenten kan via de gemeente Moerdijk worden geregeld.