Fijnaart: aanvraag wijziging omgevingsvergunning streekwinkel

In Fijnaart is een aanvraag ingediend om een eerder verleende vergunning voor een streekwinkel aan Blaaksedijk 14a te wijzigen.

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De gemeente Moerdijk heeft op 30 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het aanpassen van een al goedgekeurde vergunning. Het gaat om een streekwinkel aan Blaaksedijk 14a in Fijnaart. Burgemeester en wethouders hebben deze aanvraag bekendgemaakt.

De aanvraag betreft een wijziging van een eerder verleende vergunning. Het is op dit moment niet mogelijk om bezwaar te maken, omdat er nog geen besluit is genomen. Wie meer informatie wil, kan een afspraak maken met het team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Moerdijk.