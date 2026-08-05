Veldhoven wil grond verkopen voor nieuwbouwproject

De gemeente Veldhoven heeft bekendgemaakt dat zij van plan is om een perceel grond van 652 vierkante meter te verkopen aan Brabants Wonen B.V. voor een nieuwbouwproject.

Gevonden voor jou

Het perceel, kadastraal bekend als gemeente Veldhoven, sectie C, nummer 5486 (gedeeltelijk), maakt deel uit van een plangebied dat Brabants Wonen B.V. al grotendeels in bezit heeft. Het bedrijf wil hier 88 appartementen en bijbehorende voorzieningen ontwikkelen binnen een samenhangend stedenbouwkundig plan.

Volgens de gemeente is de verkoop noodzakelijk om de integrale ontwikkeling van het gebied mogelijk te maken. Brabants Wonen B.V. levert daarnaast ruim 10.401 vierkante meter grond terug aan de gemeente als openbaar gebied. De gemeente stelt dat er geen andere ontwikkelaar in aanmerking komt voor deze grond, omdat zij niet over de benodigde eigendommen beschikt.

Het plan sluit aan bij de volkshuisvestingsdoelen van Veldhoven en zorgt voor efficiënter gebruik van de ruimte. Reacties op het voorgenomen besluit zijn binnen twintig kalenderdagen na publicatie mogelijk.