Verbouwing en aanbouw gepland aan Oude Molen in Liessel

Er is een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een woonhuis en het bouwen van een aanbouw aan Oude Molen 8a in Liessel. De gemeente heeft de aanvraag op 1 augustus ontvangen.

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De aanvraag gaat over meerdere activiteiten, waaronder bouwtechnische werkzaamheden en andere bouwplannen die in het omgevingsplan staan. Het dossier is geregistreerd onder nummer HZ-2026-1184.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaardprocedure. Binnen acht weken wordt een besluit verwacht, maar deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd. Ook kan de beoordeling tijdelijk worden uitgesteld als er extra informatie nodig is van de aanvrager.