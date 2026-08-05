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Vergunningsaanvraag voor verbreden oprit in Helvoirt

Vandaag om 10:23

In Helvoirt is een aanvraag ingediend om een oprit aan de Bloeymanstraat te verbreden.

Gevonden voor jou

De gemeente Vught heeft een aanvraag ontvangen voor het verbreden van een oprit aan de Bloeymanstraat 4 in Helvoirt. Deze aanvraag is op 31 juli 2026 binnengekomen.

Het gaat om een wijziging van een bestaande uitweg, waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Burgemeester en wethouders van Vught behandelen de aanvraag volgens de gebruikelijke procedures.

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