Advertentie
Vergunningsaanvraag voor verbreden oprit in Helvoirt
Vandaag om 10:23
In Helvoirt is een aanvraag ingediend om een oprit aan de Bloeymanstraat te verbreden.
De gemeente Vught heeft een aanvraag ontvangen voor het verbreden van een oprit aan de Bloeymanstraat 4 in Helvoirt. Deze aanvraag is op 31 juli 2026 binnengekomen.
Het gaat om een wijziging van een bestaande uitweg, waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Burgemeester en wethouders van Vught behandelen de aanvraag volgens de gebruikelijke procedures.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie