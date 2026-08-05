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Omgevingsvergunning aangevraagd voor inritverharding in Helvoirt
Vandaag om 10:23
In Helvoirt is een aanvraag gedaan om de inrit aan de Udenhoutseweg 3a te verharden.
De gemeente Vught heeft op 2 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het verharden van een bestaande inrit aan de Udenhoutseweg 3a in Helvoirt.
Deze vergunning is nodig om werkzaamheden uit te voeren die invloed hebben op de omgeving. De aanvraag is ingediend bij burgemeester en wethouders van Vught.
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