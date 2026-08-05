Beslistermijn verlengd voor verbouwing woonhuis in Rosmalen

De gemeente Den Bosch heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning bij Dennenlaan 2 in Rosmalen verlengd. Het gaat om een aanvraag voor de verbouwing van een woonhuis. De nieuwe uiterste beslisdatum is 23 september 2026.

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De aanvraag betreft zowel een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan als het slopen van een bouwwerk. Door het uitstel heeft de gemeente zes extra weken om tot een besluit te komen. Het kenmerknummer van de aanvraag is 079619514935.

Vanaf 1 januari 2026 gebruikt de gemeente Den Bosch niet langer de app Omgevingsalert voor bekendmakingen. In plaats daarvan ontvangen mensen van 25 jaar en ouder met een bekend e-mailadres bij overheid.nl wekelijks een e-mail met updates. Wie deze berichtenservice nog niet ontvangt, kan zich aanmelden via overheid.nl.