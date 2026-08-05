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Steiger tijdelijk geplaatst naast woning in Kaatsheuvel
Vandaag om 10:57
Van 27 juli tot en met 9 augustus is er toestemming verleend voor het plaatsen van een steiger op het grasveld naast een woning aan de Langendijkstraat in Kaatsheuvel.
De steiger mag tijdelijk geplaatst worden op het grasveld naast de woning aan Langendijkstraat 13 in Kaatsheuvel. De vergunning geldt van 27 juli 2026 tot en met 9 augustus 2026. Het besluit is genomen op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Loon op Zand.
Het zaaknummer van deze vergunning is Z260001091.
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