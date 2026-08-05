Beslistermijn verlengd voor woningbouw Park Wijtenburg in Kaatsheuvel

De gemeente heeft de beslistermijn voor het bouwen van 27 huizen en 30 appartementen aan Park Wijtenburg in Kaatsheuvel met zes weken verlengd.

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Burgemeester en wethouders hebben besloten meer tijd te nemen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Het gaat om een project dat bestaat uit 27 eengezinswoningen en 30 appartementen, geregistreerd onder nummer 0809Z2608450.

De locatie van het bouwproject is Park Wijtenburg in Kaatsheuvel. Door de verlenging van de termijn wordt de definitieve beslissing later genomen dan aanvankelijk gepland.