Container en kraan tijdelijk op Huygenstraat in Kaatsheuvel

Van 17 tot en met 23 augustus 2026 komt er een container en kraan op de Huygenstraat in Kaatsheuvel.

Gevonden voor jou

Voor de woningen aan Huygenstraat 81, 79 en 77 in Kaatsheuvel is toestemming verleend om tijdelijk een container en kraan op de openbare weg te plaatsen. Dit mag vanaf 17 augustus 2026 tot en met 23 augustus 2026.

De vergunning is verleend op basis van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Loon op Zand. Het gaat om een tijdelijke maatregel, waarbij rekening wordt gehouden met de verkeersveiligheid en toegankelijkheid van de straat.