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Beslistermijn verlengd voor appartementen in Loon op Zand

Vandaag om 10:57

Burgemeester en wethouders van Loon op Zand hebben de beslistermijn voor de bouw van drie zelfstandige appartementen met gemeenschappelijke ruimte met zes weken verlengd.

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Het plan betreft de bouw van drie appartementen tussen Kerkstraat 10 en 12 in Loon op Zand. Op dit perceel, geregistreerd onder sectie E, nummer 6147, wordt ook een gemeenschappelijke ruimte gerealiseerd.

De verlenging van de beslistermijn houdt in dat de gemeente meer tijd nodig heeft om de aanvraag voor de omgevingsvergunning te beoordelen. De nieuwe termijn is met zes weken verlengd.

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