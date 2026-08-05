Container tijdelijk geplaatst op Maasland 1 in Kaatsheuvel

Van 23 juli tot en met 14 september 2026 mag een container staan op parkeervakken langs Maasland 1 in Kaatsheuvel.

Gevonden voor jou

De gemeente Loon op Zand heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk plaatsen van een container op Maasland 1 in Kaatsheuvel. Het gaat om parkeervakken die hiervoor worden gebruikt. De periode waarin de container mag staan is vastgesteld van 23 juli tot en met 14 september 2026.

De toestemming is verleend op basis van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z260001076.