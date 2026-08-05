Herdenking gijzelaars Gorp en Roovert op 15 augustus

Op zaterdag 15 augustus wordt in de bossen van Gorp en Roovert de jaarlijkse herdenking gehouden voor vijf gijzelaars die in 1942 door de bezetter werden gefusilleerd.

Gevonden voor jou

De herdenking begint om twaalf uur ’s middags bij de gedenkplaats in de bossen nabij Goirle. Dit monument eert de slachtoffers Robert Baelde, Christoffel Bennekers, Willem Ruys, Alexander baron Schimmelpenninck van der Oye en Otto graaf van Limburg Stirum, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter werden omgebracht. Twee van hen, Alexander baron Schimmelpenninck van der Oye en Otto graaf van Limburg Stirum, liggen begraven op deze plek.

Stichting Gijzelaars Beekvliet organiseert de herdenking jaarlijks op 15 augustus, samen met de gemeente Goirle. Tijdens de bijeenkomst worden kransen gelegd door vertegenwoordigers van de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Sint-Michielsgestel.

Oorlogsmonument in de natuur

De gedenkplaats ligt in het bosrijke gebied van Gorp en Roovert, net buiten Goirle. Het is een historische plek waar de slachtoffers in 1942 hun leven verloren. Het monument is bedoeld om hun herinnering levend te houden en de gevolgen van de oorlog te blijven herdenken.

De herdenking is vrij toegankelijk en begint om twaalf uur. Bezoekers kunnen vanaf kwart voor twaalf verzamelen bij het monument. Voorafgaand aan de ceremonie is er gelegenheid om stil te staan bij deze gebeurtenis uit de Brabantse geschiedenis.