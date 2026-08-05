Honderden ten onrechte beboet in Bossche binnenstad

Honderden bestuurders die met een geldige ontheffing door de Hinthamerdriehoek in Den Bosch reden, hebben tóch een boete gekregen. De gemeente spreekt van een 'technisch probleem' en draait de bekeuringen terug.

Sinds 1 januari vorig jaar mag er 's avonds en 's nachts niet meer door dit deel van de binnenstad worden gereden met auto's of ander gemotoriseerd verkeer, zo schrijft Dtv Nieuws . Wie dat toch deed, kreeg lange tijd eerst een waarschuwing. Sinds begin juli worden overtreders direct op de bon geslingerd.

Ontheffing niet altijd herkend

Een uitzondering geldt voor bewoners en ondernemers uit het gebied. Zij kunnen een ontheffing aanvragen.

"Helaas heeft een aantal mensen onterecht een bekeuring gekregen doordat sommige ontheffingen niet correct werden herkend", schrijft de gemeente.

Ongeveer 300 boetes teruggedraaid

In totaal gaat het om ongeveer 300 personen die tussen 15 en 31 juli in het gebied zijn beboet. Zij krijgen binnenkort post van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) waarin staat dat de boete niet betaald hoeft te worden.

Wie het bedrag al had overgemaakt, krijgt het geld terugbetaald. Mensen om wie het gaat, hoeven hiervoor zelf geen actie te ondernemen.