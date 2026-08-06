NAC breekt met afrekencultuur: 'Anders degraderen we nog vaker'

De degradatie uit de Eredivisie deed pijn, ook binnen de clubleiding van NAC Breda. Maar blijven hangen in excuses of koppen laten rollen is volgens algemeen directeur Remco Oversier en technisch directeur Peter Maas niet de oplossing. NAC kiest bewust voor een andere koers. Want als de club op dezelfde manier blijft werken als voorheen, is de degradatie volgens Oversier geen incident.

Het doel blijft ondertussen ongewijzigd: zo snel mogelijk terug naar de Eredivisie. “Als we de club laten zoals die is, dan gaan we nog veel vaker degraderen”, zegt Oversier. Volgens hem moet NAC daarom af van de reflex waarbij na iedere tegenvaller direct de trainer, technisch directeur of directie ter discussie staat. “Dan gaan we weer op het schavot staan, worden er tomaten gegooid en gaan we daarna weer door. Maar we zijn geen Colosseum. Het is geen Romeinse tijd. We moeten af van de afrekencultuur."

"Je kunt na een degradatie weglopen, maar ik wil juist alles doen om dit om te buigen."

Tegen de ontstane clubcultuur in bleven ontslagen daarom nu na de degradatie uit. In plaats daarvan houdt de clubleiding vast aan de sportieve koers richting 2030, met ook investeringen in de jeugdopleiding, scouting, stadion en organisatie. Veel daarvan is volgens Maas alleen niet direct zichtbaar voor supporters. “Logischerwijs wil iedereen een strijdbaar team zien dat het liefst zoveel mogelijk wint", zegt hij. "Op de achtergrond zijn er flinke verbeterslagen gemaakt in de scouting en bij de academie. De professionaliteit op het trainingscomplex in Zundert is sowieso sterk ontwikkeld de laatste jaren."

In de communicatie naar buiten was na de degradatie volgens veel supporters niet altijd sprake van de gewenste zelfreflectie. Maar dat de degradatie hem wél raakt, steekt de technisch directeur niet onder stoelen of banken. “Je kun na een degradatie weglopen, maar ik wil juist alles doen om dit om te buigen.”

Technisch directeur Peter Maas (foto: Omroep Brabant).

Volgens Maas is de club na een uitgebreide evaluatie op meerdere punten gaan bijsturen. “Niet alles is goed gegaan”, vervolgt hij. “Wat hebben we niet goed gedaan? Wat moeten we verbeteren? Waar moeten we aanpassen? Daar hebben we naar gekeken. De staf is aangepast, de organisatie om het voetbal heen verder versterkt en ook de selectie wordt op details anders opgebouwd." Volgens de clubleiding betekent de nieuwe koers niet dat kritiek niet meer mag. Wel predikt Oversier rust. Volgens hem kan NAC alleen structureel beter worden als de club zich niet telkens laat meeslepen door de hectiek en de waan van de dag. Daarom brengt de directie soms bewust minder naar buiten dan supporters en media graag zouden willen. Dat betekent ook dat de NAC-aanhang geregeld een interview met hun favoriete speler moet missen. Zo mochten na de oefenwedstrijd tegen Bolton Wanderers Mats Seuntjens, Rio Hillen en Mohamed Nassoh niet met de pers praten. Volgens de club moesten deze spelers zich in het belang van het teamproces volledig op het voetbal kunnen richten.

"Internet is geen graadmeter voor keuzes die wij als club maken."

Ook laat NAC zich volgens directeur Oversier niet leiden door de felste reacties op sociale media. “Internet is geen graadmeter en gaat niet bepalen welke keuzes wij met de club maken”, zegt hij. “Wij hebben heel duidelijk voor ogen waar we naartoe willen.” Kritiek hoort volgens hem bij een volksclub, maar het clubbeleid wordt niet bepaald door internetridders. Maas begrijpt dat die aangepaste communicatie soms tot onbegrip leidt. “Absolute transparantie bestaat niet. Maar wat we zeggen, moet wel waar zijn. Uiteindelijk moeten we het laten zien in onze keuzes en straks vooral op het veld.” NAC speelt vrijdagavond om 20.00 uur de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen uit bij TOP Oss.