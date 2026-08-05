Motor vat vlam als stel wil vertrekken, man en vrouw zien motor uitbranden

Een motor is woensdagochtend volledig uitgebrand aan het Triestplein in Maaskantje. De eigenaar stond op het punt om te vertrekken met zijn vrouw in de zijspan, toen het voertuig plotseling begon te roken. Het stel kon enkel toekijken hoe de motor in vlammen opging.

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De vrouw zat even voor half elf in de zijspan toen de man de motor naar buiten reed. Vrijwel direct daarna begon het voertuig te roken.

De vrouw stapte snel uit en voordat het stel het wist, stond de motor in lichterlaaie. Brandweer kan motor niet meer redden

De brandweer van Sint-Michielsgestel kwam op het vuur af, maar kon de BMW-motor niet meer redden. Van het voertuig is niets meer over na de brand. Vermoedelijk laaide het vuur op door een technisch mankement.