Op zondag 6 september komt de ZLM Tour vijf keer door Heusden. Deze wielerwedstrijd geldt als voorbereiding op de Tour de France en trekt professionele ploegen. Langs de route worden wegen tijdelijk afgesloten. Het peloton passeert onder meer Drunen, Elshout en Haarsteeg.

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De ZLM Tour is een belangrijke koers voor wielerploegen die zich voorbereiden op grotere wedstrijden, zoals de Tour de France. In Heusden krijgt het publiek de kans om de renners van dichtbij te zien. De route loopt onder andere door Drunen, Elshout en Haarsteeg, en de renners komen daar meerdere keren voorbij.

Voor een veilige doorgang van het peloton worden de wegen langs de route tijdelijk afgesloten. Ongeveer vijftien minuten voordat de renners passeren, sluit de politie de weg af. Dit geldt ook voor bestemmingsverkeer, met uitzondering van hulpdiensten. Zodra het peloton voorbij is, gaan de wegen weer open.

Verwachte doorkomsttijden

De renners passeren Heusden in verschillende etappes. In Drunen wordt de eerste doorkomst verwacht om twaalf minuten over twaalf ’s middags, en de laatste keer om veertien minuten over drie. Elshout, Haarsteeg en andere dorpen staan ook op het schema, met de laatste doorkomst in Heesbeen rond kwart voor vier.

Om de wedstrijd veilig te laten verlopen, vraagt de organisatie bewoners om de route vrij te houden. Dit betekent geen geparkeerde voertuigen of obstakels zoals containers langs de rijbaan. De straten waar de ZLM Tour doorheen komt, zijn onder andere de Overlaatweg, Spoorlaan en Provincialeweg.