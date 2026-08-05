Eerste Veiligheidsdag in Loon op Zand op 5 september

In Kaatsheuvel wordt op zaterdag 5 september de eerste Veiligheidsdag gehouden. Op het Anton Pieckplein presenteren diverse hulpdiensten zich en zijn er activiteiten voor jong en oud. De dag draait om veiligheid in de buurt en thuis. Bezoekers kunnen demonstraties bekijken en zelf deelnemen aan interactieve onderdelen.

Gevonden voor jou

De gemeente Loon op Zand organiseert dit evenement samen met verschillende partners die dagelijks met veiligheid bezig zijn. Politie, brandweer, boa’s, halt en EHBO staan klaar om uitleg te geven over hun werk. Ook jongerenwerk R-Newt en het RIEC, dat zich richt op de aanpak van georganiseerde criminaliteit, zijn aanwezig.

Op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel worden demonstraties gegeven, zoals van de brandweer. De politie neemt het Mobiel Media Lab mee, een speciale bus waarin bezoekers meer leren over online veiligheid. Kinderen kunnen een tocht maken langs de verschillende partners en ontvangen na deelname een veiligheidsdiploma.

Praktische informatie

De Veiligheidsdag vindt plaats op zaterdag 5 september 2026 tussen tien uur ’s ochtends en vier uur ’s middags. Toegang is gratis en het evenement is geschikt voor alle leeftijden. Het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel vormt het decor voor deze eerste editie.

Met de Veiligheidsdag wil de gemeente Loon op Zand inwoners bewust maken van veiligheid in de buurt en thuis. Het is een kans om kennis te maken met de diensten die daar dagelijks aan werken.