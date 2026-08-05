Hitte en afval: zo voorkom je een container vol maden

Warm weer betekent soms ook een stinkende container én krioelende maden. Toch kun je dit voorkomen. Omroep Brabant zet een aantal anti-maden-tips op een rijtje.

1. Leg een krant of stro op de bodem Je container kan vochtig worden door de etensresten die daarin liggen. Daarom helpt het om kranten of stro op de bodem te leggen, want die nemen vocht op. Dan voorkom je dat afvalresten aankoeken op de bodem.

Maden zijn de larven van vliegen en zitten vaak op voedsel. Niet gek dus dat je ze tegenkomt in je afvalbak. Dit zijn de meest genoemde tips op internet om op die plek geen maden tegen te komen.

2. Verpak voedsel

In plaats van etensresten los in de bak te gooien, is het een idee om dit te verpakken in biologisch afbreekbare afvalzakken of kranten. Zo kunnen vliegen er niet bij en leggen ze daar geen eitjes.

3. Leg de klimop Hedera in de container

De klimop Hedera is giftig voor maden en werkt daarom goed als natuurlijk bestrijdingsmiddel. Hoe gebruik je dat dan? Simpel: leg een tak in de container. Dat moet genoeg zijn. Ook lavendel moet helpen tegen maden én stank.

4. Gebruik mottenballen

Mottenballen houden vliegen uit je afvalbak. Stop de mottenballen in een panty, maak de kous vast aan het handvat van de container en laat hem in de bak hangen. Zo verspreidt de sterke geur zich en blijven vliegen op afstand.

5. Zet de container in de schaduw

Warmte helpt niet om maden tegen te gaan. Daarom is het belangrijk om de bak op een zo koel mogelijke plek neer te zetten. Zoek daarom een schaduwplek.

6. Maak de afvalbak schoon

Niet het meest prettige klusje, maar wel effectief om maden tegen te gaan. Door regelmatig de container schoon te maken, zorg je ervoor dat er minder afvalresten blijven hangen.