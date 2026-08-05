Toerit A17 bij Standdaarbuiten tijdelijk afgesloten

De toerit van de A17 richting Roosendaal bij Standdaarbuiten wordt tijdelijk afgesloten vanwege werkzaamheden. Geluidsschermen worden geplaatst om de geluidshinder voor de omgeving te verminderen. Verkeer wordt omgeleid en nood- en hulpdiensten kunnen de locatie blijven passeren.

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Om geluidshinder langs de A17 te verminderen, worden bij Standdaarbuiten nieuwe geluidsschermen geplaatst. De werkzaamheden vinden plaats aan beide zijden van de weg en zorgen voor een tijdelijke afsluiting van toerit 24b richting Roosendaal.

De afsluiting duurt van woensdag 2 september acht uur ’s avonds tot vijf uur ’s ochtends. Een reserveavond is gepland voor donderdag 3 september op dezelfde tijden. Tijdens deze periode wordt het verkeer omgeleid via borden naar een andere aansluiting van de A17.

Geluidsschermen op twee locaties

De geluidsschermen worden geplaatst ter hoogte van de Sluissedijk en de Oude Kerkstraat. Aan de noordwestzijde komt een scherm van twee meter hoog en 300 meter lang. Aan de zuidoostzijde wordt een scherm geplaatst van drie meter hoog en 600 meter lang.

Nood- en hulpdiensten kunnen de locatie tijdens de werkzaamheden blijven passeren. Zij behouden doorgang, maar moeten rekening houden met een aangepaste snelheid.

Verkeersmaatregelen

De omleidingsroute wordt duidelijk aangegeven op borden langs de weg. Automobilisten die richting Roosendaal willen, worden naar een volgende aansluiting geleid waar ze de A17 weer kunnen bereiken. Het reguliere verkeer kan hier gebruik van maken.

De werkzaamheden maken deel uit van een project om de leefbaarheid rondom de snelweg te verbeteren door geluidsoverlast te verminderen.