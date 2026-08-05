Herstraten Kampstraat in Heesch van start

De gemeente Bernheze begint op maandag 17 augustus met het herstraten van de Kampstraat in Heesch. Het werk duurt tot en met vrijdag 21 augustus en kan zorgen voor verkeershinder.

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Tijdens de werkzaamheden wordt het wegdek van de Kampstraat opnieuw geprofileerd en bestraat. Dit moet ervoor zorgen dat de straat weer veilig is en geschikt voor het verkeer, zoals voetgangers en fietsers.

De Kampstraat wordt plaatselijk afgesloten, waardoor verkeer tijdelijk niet door kan. Bewoners en hulpdiensten blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Omwonenden krijgen hierover een brief van de aannemer met meer informatie over de werkzaamheden en de bereikbaarheid van hun woningen.

Verkeershinder

De afsluiting van de Kampstraat kan zorgen voor hinder. De gemeente Bernheze vraagt om begrip voor deze tijdelijke situatie. De planning kan nog veranderen, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden.