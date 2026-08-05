Fastfoodzaken zijn er steeds meer: deze stad is koploper van Brabant

Goed nieuws voor de liefhebber van een lekkere hamburger, een ijsje of een broodje bal: het aantal fastfoodzaken in ons land blijft groeien. 'Bourgondiërs' kunnen daarvoor in onze provincie het best terecht in Eindhoven. De stad telt de meeste fastfoodzaken per duizend inwoners. Ook Bergen op Zoom scoort hoog, zo blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal fastfoodzaken in ons land is in twintig jaar bijna verdubbeld. Begin dit jaar waren er ruim 19.000. Je denkt bij een fastfoodzaak misschien meteen aan McDonald's of een snackbar, maar ook broodjeszaken, eetkramen, ijssalons en zelfs saladebars vallen volgens het CBS onder de noemer 'fastfood'. Gemiddeld is er in Nederland iets meer dan één fastfoodzaak per duizend inwoners. In Eindhoven zijn het er 1,6 per duizend inwoners en in Bergen op Zoom 1,5. Breda volgt met 1,3 per duizend inwoners, net als Den Bosch.

Hieronder zie je het aantal fastfoodzaken per duizend inwoners, per Brabantse gemeente:

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