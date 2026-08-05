Fastfoodzaken zijn er steeds meer: deze stad is koploper van Brabant
Goed nieuws voor de liefhebber van een lekkere hamburger, een ijsje of een broodje bal: het aantal fastfoodzaken in ons land blijft groeien. 'Bourgondiërs' kunnen daarvoor in onze provincie het best terecht in Eindhoven. De stad telt de meeste fastfoodzaken per duizend inwoners. Ook Bergen op Zoom scoort hoog, zo blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Het aantal fastfoodzaken in ons land is in twintig jaar bijna verdubbeld. Begin dit jaar waren er ruim 19.000. Je denkt bij een fastfoodzaak misschien meteen aan McDonald's of een snackbar, maar ook broodjeszaken, eetkramen, ijssalons en zelfs saladebars vallen volgens het CBS onder de noemer 'fastfood'.
Gemiddeld is er in Nederland iets meer dan één fastfoodzaak per duizend inwoners. In Eindhoven zijn het er 1,6 per duizend inwoners en in Bergen op Zoom 1,5. Breda volgt met 1,3 per duizend inwoners, net als Den Bosch.
Hieronder zie je het aantal fastfoodzaken per duizend inwoners, per Brabantse gemeente:
In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden in Nederland. Sinds een aantal jaar zijn er meer fastfoodzaken dan restaurants, al is het verschil klein. Aan de kust en in andere toeristische gebieden is de dichtheid van fastfoodzaken het hoogst. De stijging komt vermoedelijk omdat Nederlanders steeds vaker buiten de deur eten.
"Dat komt waarschijnlijk door de toegenomen welvaart", stelt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. "We hebben meer te besteden en gaan daardoor vaker uit eten, of halen een broodje of een ijsje."
'Meer context nodig'
De Vereniging Professionele Frituurders (ProFri) vindt dat de cijfers meer context nodig hebben. Het CBS rekent veel verschillende soorten bedrijven tot fastfood.
Daarnaast benadrukt de brancheorganisatie dat de stijging van het aantal zaken niet betekent dat er ook meer producten of calorieën worden verkocht.