Voorbijganger schiet te hulp als paard en ruiter in sloot belanden

Met een grote reddingsactie is woensdagochtend een paard uit de sloot gered aan de Zandstraat in Steensel. Het dier raakte tijdens de reddingsactie in paniek, waardoor er slangen aan te pas moesten komen om het uit het water te trekken. De slangen werden hiervoor onder het paard geschoven. De ruiter raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De ruiter reed op een pad vlak bij de Run, een ruiterpad naast een weiland, toen het paard van de kant het water schoof. Paard en ruiter belandden vervolgens in het water. Een voorbijganger sprong het water in om de ruiter te helpen en het paard boven water te houden tot de hulpdiensten er waren.

Toen de brandweer er was, probeerde ze meerdere keren het dier uit het water te halen. Het paard was echter zo in paniek en trapte om zich heen dat het niet lukte. Daarom werden uiteindelijk slangen onder het dier geschoven om het uit het water te trekken. Ook werden platen langs de waterkant gelegd om het makkelijker te maken het dier uit het water te krijgen.