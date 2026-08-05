Mensensmokkel op A16: twee verdachten opgepakt bij Zundert

Op de A16 bij Hazeldonk zijn dinsdag twee 29-jarige Iraakse mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De Koninklijke Marechaussee trof in hun voertuig vier personen zonder geldige documenten aan, van 18, 18, 24 en 42 jaar oud. Zij waren vermoedelijk op weg naar België.

Marechaussees zagen de auto, met Franse kentekenplaten, richting de Belgische grens rijden. Het voertuig slingerde en hing aan de achterkant opvallend laag, en maakte bovendien een onverwachte manoeuvre. Dat was voor de marechaussees reden om de auto te controleren bij tankstation Hazeldonk-West.

Documenten ontbraken

Bij de controle bleek dat een van de inzittenden niet over geldige documenten beschikte. Ook kwam naar voren dat een van de verdachten al eerder in beeld was wegens betrokkenheid bij het faciliteren van illegale immigratie.