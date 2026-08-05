Gratis beweeggroep in Heusden vesting

Elke donderdag kun je gratis meedoen aan een beweeggroep in Heusden vesting. Tijdens een gezamenlijke wandeling worden oefeningen gedaan die helpen bij balans, kracht en soepel bewegen. Iedereen is welkom en deelname is op eigen tempo.

Gevonden voor jou

In Heusden vesting kun je deze zomer actief blijven met een gratis beweeggroep. De groep komt elke donderdag samen om te wandelen in de omgeving en doet onderweg eenvoudige oefeningen. Deze oefeningen zijn gericht op het verbeteren van balans, kracht en soepel bewegen.

De beweeggroep is toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd of conditie. Er wordt rekening gehouden met het persoonlijke tempo van de deelnemers, zodat ook mensen die rustig willen beginnen mee kunnen doen. Het sociale aspect van samen wandelen maakt het extra gezellig.

Geen kosten, geen verplichtingen

Deelname aan de beweeggroep in Heusden vesting is geheel gratis. Er zijn geen verplichtingen en je kunt vrijblijvend een keer meedoen om te kijken of het bij je past. Zo blijft het laagdrempelig om actief te blijven, ook tijdens de zomermaanden.

De wekelijkse wandelingen bieden een kans om in beweging te blijven en tegelijkertijd te genieten van de omgeving en het gezelschap. Een goed initiatief voor iedereen die gezond en actief wil blijven.