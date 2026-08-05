Familiedag Plukroute Princenhage in Breda

Op zondag 16 augustus organiseert IVN Mark & Donge samen met Krinkels en Plukroute Princenhage een familiedag in Breda. Het thema is “bedrijvige natuur” en er zijn activiteiten voor jong en oud. Iedereen kan tussen één en vier uur ’s middags de natuur van dichtbij ontdekken.

Gevonden voor jou

Het evenement vindt plaats bij het hoofdkantoor van Krinkels in Breda, een bijzonder gebouw waar binnen en buiten naadloos in elkaar overlopen. Dit kantoor heeft een glazen gevel en muren met planten, midden in een groen gebied van de gemeente Breda. Hier leven allerlei dieren, zoals vogels, vlinders en bijen, en bezoekers kunnen genieten van bloemen, water en grote bomen.

Tijdens de familiedag is er een kraam van IVN Mark & Donge met informatie over de natuur. Kinderen kunnen spelletjes doen, in kijkdozen kijken en voorwerpen voelen en ruiken. Ook is er een egelopvang aanwezig waar je meer leert over hoe egels leven. Andere activiteiten richten zich op waterdiertjes, bodemdiertjes, planten en insecten.

Korte wandelingen

Om twee uur en drie uur ’s middags starten korte wandelingen in de omgeving. Tijdens deze wandelingen gaan de deelnemers onder begeleiding van natuurgidsen en medewerkers van Plukroute Princenhage op zoek naar insecten. Het programma is afwisselend en geschikt voor het hele gezin.

Aanmelden voor de wandelingen is verplicht en kan tot op de dag zelf. Na registratie ontvang je informatie over de vertrekplaats. Meer details over het evenement en het inschrijfformulier zijn te vinden via de website van IVN Mark & Donge.