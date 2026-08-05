Veelpleger komt niet opdagen in rechtbank: 'Kon de druk niet aan'
Een man uit Tilburg pleegde de afgelopen vijf jaar maar liefst dertig strafbare feiten. Woensdag stond hij voor vier van deze zaken voor de rechter, maar hij was er niet. Zijn advocaat kreeg 's ochtends een telefoontje van de verdachte: "Hij kon de druk niet aan."
De Tilburger moest zich verantwoorden voor vier zaken die tussen augustus vorig jaar en mei dit jaar plaatsvonden. Zo klom hij over een hek bij een huis en riep hij: "Als ik die Joep te pakken krijg, sla ik zijn tanden uit zijn lijf."
Ook forceerde hij de buitendeur van een appartementencomplex, vernielde hij een ruit van het Juridisch Loket aan de Spoorlaan in Tilburg en sloeg hij op station Breda meerdere ruiten kapot. Daar brak hij ook in bij een yogastudio en gaf hij een boa een klap op het oor. Die hield daar nog weken klachten aan over en eist een schadevergoeding van vijfhonderd euro.
Volgens het Openbaar Ministerie is de Tilburger een veelpleger. In de afgelopen vijf jaar werd hij verdacht van dertig strafbare feiten, waarvan twaalf in het afgelopen jaar. Hij zit inmiddels 93 dagen vast in de Penitentiaire Inrichting Vught, op een afdeling met intensieve psychiatrische zorg.
"Zijn leven speelt zich af op het terrein van secret agents."
Advocaat Casper Jansen schetste tijdens de zitting een beeld van een man die kampt met een bipolaire stoornis, schizofrenie en verslavingsproblemen. "Hij is meer dan de kille feiten op papier", zei hij. Volgens de advocaat ziet zijn cliënt de werkelijkheid anders en denkt hij een belangrijke rol te spelen in de wereldorde. "Zijn leven speelt zich af op het terrein van secret agents."
De vernieling van het Juridisch Loket was volgens de advocaat een wanhoopsdaad. Zijn cliënt had kort daarvoor gehoord dat er opnieuw geen behandelplek voor hem beschikbaar was: "Het was een schreeuw om hulp."
Tijdens de zitting erkende de officier van justitie dat de bedreiging bij het huis juridisch niet bewezen kan worden. De Tilburger riep de woorden wel, maar niet rechtstreeks tegen de bewoner.
Het OM houdt vast aan een ISD (Inrichting voor Stelselmatige daders)-maatregel van twee jaar. Daarmee moet de samenleving worden beschermd én krijgt de veroordeelde de kans om zijn leven met intensieve begeleiding op de rails te krijgen.
De uitspraak is over twee weken.