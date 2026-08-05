Veelpleger komt niet opdagen in rechtbank: 'Kon de druk niet aan'

Een man uit Tilburg pleegde de afgelopen vijf jaar maar liefst dertig strafbare feiten. Woensdag stond hij voor vier van deze zaken voor de rechter, maar hij was er niet. Zijn advocaat kreeg 's ochtends een telefoontje van de verdachte: "Hij kon de druk niet aan."

De Tilburger moest zich verantwoorden voor vier zaken die tussen augustus vorig jaar en mei dit jaar plaatsvonden. Zo klom hij over een hek bij een huis en riep hij: "Als ik die Joep te pakken krijg, sla ik zijn tanden uit zijn lijf."

Ook forceerde hij de buitendeur van een appartementencomplex, vernielde hij een ruit van het Juridisch Loket aan de Spoorlaan in Tilburg en sloeg hij op station Breda meerdere ruiten kapot. Daar brak hij ook in bij een yogastudio en gaf hij een boa een klap op het oor. Die hield daar nog weken klachten aan over en eist een schadevergoeding van vijfhonderd euro.

Volgens het Openbaar Ministerie is de Tilburger een veelpleger. In de afgelopen vijf jaar werd hij verdacht van dertig strafbare feiten, waarvan twaalf in het afgelopen jaar. Hij zit inmiddels 93 dagen vast in de Penitentiaire Inrichting Vught, op een afdeling met intensieve psychiatrische zorg.