Vrouw wordt wakker van brandalarm, voordeur vernield door explosie

De voordeur van een huis aan de Zaaier in Zundert is in de nacht van dinsdag op woensdag vernield door een explosie. De bewoonster werd rond drie uur wakker van het brandalarm en zag een groot gat in haar voordeur toen ze beneden kwam.

De vrouw lag boven te slapen toen het alarm afging. Toen ze beneden ging kijken, ontdekte ze het grote gat in de voordeur. Om wat voor explosief het ging, is niet duidelijk.

Politie zoekt getuigen

De politie is een onderzoek gestart en zoekt mensen die iets gezien of gehoord hebben. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden.