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Ontdek

Vrouw wordt wakker van brandalarm, voordeur vernield door explosie

Vandaag om 14:02 • Aangepast vandaag om 14:16
(Archieffoto: Karin Kamp)
(Archieffoto: Karin Kamp)

De voordeur van een huis aan de Zaaier in Zundert is in de nacht van dinsdag op woensdag vernield door een explosie. De bewoonster werd rond drie uur wakker van het brandalarm en zag een groot gat in haar voordeur toen ze beneden kwam.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De vrouw lag boven te slapen toen het alarm afging. Toen ze beneden ging kijken, ontdekte ze het grote gat in de voordeur. Om wat voor explosief het ging, is niet duidelijk.

Politie zoekt getuigen
De politie is een onderzoek gestart en zoekt mensen die iets gezien of gehoord hebben. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden.

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