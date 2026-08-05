Bookfluencer Sanne ziet lezen groeien: 'Het wordt steeds meer mainstream'

Het aanbod van e-books en audioboeken is de afgelopen jaren gestegen, maar papieren boeken blijven de norm. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Ook bookfluencer Sanne van Leeuwen (31) uit Tilburg ziet dat. Volgens haar wordt lezen zelfs steeds hipper door sociale media.

Dit jaar heeft Sanne al 42 boeken gelezen. "Mijn doel staat ieder jaar op 52 boeken, maar daar ga ik altijd ruim overheen", vertelt ze. 2023 Was Sannes recordjaar. "Toen las ik er 156." Die passie voor boeken deelt Sanne op Instagram en TikTok. Daar ziet ze veel enthousiaste lezers. "Lezen wordt door sociale media steeds hipper en meer mainstream. Vroeger had je alleen YouTube. Daar waren video's over boeken echt een niche. Door de algoritmes van nu komen filmpjes over lezen sneller bij het algemene publiek terecht." Van scrollen naar lezen

Volgens Sanne worden door die algoritmes vooroordelen doorbroken. "De meeste mensen kennen alleen boeken van hun leeslijst op school. Daardoor denken ze dat lezen saai of stom is, of dat het altijd om zware literatuur gaat. Door sociale media komen ze erachter dat er verschillende genres zijn."

Daarnaast maken volgens Sanne steeds meer jongeren de overstap van eindeloos scrollen op hun telefoon naar het lezen van boeken. "Mensen zijn zich er denk ik steeds meer van bewust hoe verslavend sociale media zijn. Ze willen iets anders doen dat wel entertaining is, maar waar geen scherm bij komt kijken. Dan komen ze al snel bij boeken uit."

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