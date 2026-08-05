Papieren boeken blijven populair: '50 Aanmeldingen voor mijn boekenclub'
Het aanbod van e-books en audioboeken is de afgelopen jaren gestegen, maar papieren boeken blijven de norm. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Ook bookfluencer Sanne van Leeuwen (31) uit Tilburg ziet dat. Volgens haar wordt lezen zelfs steeds hipper door sociale media.
Dit jaar heeft Sanne al 42 boeken gelezen. "Mijn doel staat ieder jaar op 52 boeken, maar daar ga ik altijd ruim overheen", vertelt ze. 2023 Was Sannes recordjaar. "Toen las ik er 156."
Die passie voor boeken deelt Sanne op Instagram en TikTok. Daar ziet ze veel enthousiaste lezers. "Lezen wordt door sociale media steeds hipper en meer mainstream. Vroeger had je alleen YouTube. Daar waren video's over boeken echt een niche. Door de algoritmes van nu komen filmpjes over lezen sneller bij het algemene publiek terecht."
Van scrollen naar lezen
Volgens Sanne worden door die algoritmes vooroordelen doorbroken. "De meeste mensen kennen alleen boeken van hun leeslijst op school. Daardoor denken ze dat lezen saai of stom is, of dat het altijd om zware literatuur gaat. Door sociale media komen ze erachter dat er verschillende genres zijn."
Daarnaast maken volgens Sanne steeds meer jongeren de overstap van eindeloos scrollen op hun telefoon naar het lezen van boeken. "Mensen zijn zich er denk ik steeds meer van bewust hoe verslavend sociale media zijn. Ze willen iets anders doen dat wel entertaining is, maar waar geen scherm bij komt kijken. Dan komen ze al snel bij boeken uit."
Geen e-readers
Ondanks dat het aanbod aan digitale alternatieven groeit, blijft het volgens ABN AMRO slechts een aanvulling op het papieren boek. Volgens het onderzoek komt dat door de beleving: het contact met papier, het omslaan van pagina's en de geur van een boek.
Daarnaast kan een gevoel van status ermee te maken hebben, volgens ABN AMRO. Een boek zou worden gezien als "een bezit dat pronkt in de boekenkast, een signaal van identiteit en status".
Sanne denkt dat mensen het vooral leuk vinden om papieren boeken te verzamelen en neer te zetten. Ook hebben beginnende lezers volgens haar soms het gevoel dat ze een papieren boek nodig hebben om een lezer te zijn. "Maar e-readers zijn juist superchill. Het scheelt in kosten en leest als een echt boek. Zelf gebruik ik papieren boeken, e-boeken en audioboeken."
Op de wachtlijst voor een boekenclub
Dat lezen populair is, merkte Sanne ook toen ze begin dit jaar een boekenclub oprichtte. Samen met twee vriendinnen organiseert ze één keer per kwartaal een bijeenkomst in de LocHal in Tilburg. "We hebben twintig plekken. Die zaten de laatste keer binnen een paar uur vol. Bij de eerste avond in maart stonden er dertig mensen op de wachtlijst."