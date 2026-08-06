Zonsverduistering boven Brabant: zo beleef je deze veilig en optimaal

Wie de gedeeltelijke zonsverduistering op 12 augustus optimaal wil zien, moet die woensdag om 20.12 uur precies vrij uitzicht hebben. Naar het westen, benadrukt weerman Johnny Willemsen van Weerplaza. De kans dat je het spektakel kunt zien, is volgens hem groot. "Voor nu lijkt er geen bewolking te zijn. Het wordt een warme dag."

Wie de zonsverduistering wil zien, lijkt dus weinig last van het weer te krijgen. Wel is het belangrijk om een goede plek uit te kiezen. "Je hebt een vrij uitzicht nodig naar het westen. Denk aan een weiland", tipt Willemsen. Als je het vanuit een stad wilt bekijken, kom je niet zo ver. De zon staat om 20.12 uur al vrij laag. Gebouwen zouden het zicht blokkeren: "Tenzij je het vanuit een hoog gebouw gaat bekijken."

Wie geen geschikte plek kan vinden, kan terecht bij Sterrenwacht Halley, tussen Heesch en Vinkel. Die opent zijn deuren voor iedereen die het spektakel wil zien. Daar heb je vrij uitzicht en daar hebben ze eclipsbrillen.

De maan bedekt in Brabant op 12 augustus ruim 90 procent van de zon. Wil je wel een totale zonsverduistering zien, dan moet je snel een vakantie naar Spanje boeken. De baan van de totale zonsverduistering loopt onder meer over de Spaanse steden Oviedo, Burgos en Zaragoza en over het eiland Mallorca. Alleen binnen die strook wordt de zon volledig afgedekt door de maan.

Eclipsbrillen

Zo'n eclipsbril is erg belangrijk. "Sommige mensen denken dat je bij een gedeeltelijke zonsverduistering wel omhoog kunt kijken, omdat er minder licht zou zijn, maar dat mag je dus echt niet doen. Dan beschadig je je netvlies", vertelt een opticien van Specsavers in Eindhoven. "Dit gebeurt vaak zonder directe pijn, waardoor iemand tijdens het kijken niet altijd merkt dat er schade ontstaat."

Volgens de opticien kun je eclipsbrillen op verschillende plekken bestellen. "Maar je moet goed kijken of de bril een gecertificeerd keurmerk heeft. Zo'n bril beschermt je ogen goed, en dus niet alleen tegen UV-licht, zoals een zonnebril." Gebruik ook zeker geen beschadigde eclipsbril, waarschuwt ze. Volgens haar kun je de juiste brillen bestellen via www.bresserbenelux.nl. of Bol.com.

Ook wil de opticien benadrukken dat een cameralens, verrekijker of telescoop het zonlicht versterkt. "Het is vergelijkbaar met een vergrootglas", legt ze uit. "In zeer korte tijd kan ernstige oogschade ontstaan wanneer je met een gewone eclipsbril door een cameralens naar de zonsverduistering kijkt." Er moet daarom een speciaal zonnefilter aan de voorkant van de camera, verrekijker of telescoop worden geplaatst: "Dit beschermt zowel de ogen als de apparatuur."