Voetbalsters PSV houden zicht op kwalificatie Champions League
De voetbalsters van PSV hebben woensdag in de tweede voorronde met 3-2 gewonnen van het Bosnische SFK 2000 Sarajevo. Daarmee houdt de landskampioen zicht op een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League.
Door de overwinning heeft PSV Vrouwen de finale van een mini-toernooi in Luxemburg bereikt. Daarin is de thuisclub Racing Union of HJK Helsinki uit Finland zondag de tegenstander. Als PSV ook die wedstrijd wint, komt het in de derde en laatste kwalificatieronde terecht.
Sarajevo kwam in Luxemburg na een half uur spelen op voorsprong via Amela Kršo. Nog voor rust draaide de ploeg van trainer Kasper Kurland het om door doelpunten van Chimera Ripa en Janice Cayman. In de tweede helft scoorde Cayman ook de 3-1. Dajana Spasojević maakte de tweede Bosnische goal.
Kwalificatietraject Champions League vrouwen
PSV en Ajax proberen zich via een mini-toernooi te plaatsen voor de derde kwalificatieronde van de Champions League. Elk mini-toernooi bestaat uit vier clubs en wordt op één locatie afgewerkt.
De vier clubs spelen twee halvefinaleduels (5 augustus) en de winnaars voetballen in de finale (8 augustus) om een ticket voor de derde kwalificatieronde.
PSV is momenteel in Luxemburg actief en Ajax probeert in Glasgow tegen het Deense Brøndby IF de volgende ronde te halen.
De elf winnaars van de mini-toernooien voegen zich bij de zeven teams die al zeker zijn van de derde en beslissende kwalificatieronde op 26 augustus en 2 september.
De negen winnaars van deze dubbele ontmoetingen plaatsen zich voor het hoofdtoernooi.