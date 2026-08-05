Voetbalsters PSV houden zicht op kwalificatie Champions League

De voetbalsters van PSV hebben woensdag in de tweede voorronde met 3-2 gewonnen van het Bosnische SFK 2000 Sarajevo. Daarmee houdt de landskampioen zicht op een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League.

Door de overwinning heeft PSV Vrouwen de finale van een mini-toernooi in Luxemburg bereikt. Daarin is de thuisclub Racing Union of HJK Helsinki uit Finland zondag de tegenstander. Als PSV ook die wedstrijd wint, komt het in de derde en laatste kwalificatieronde terecht. Sarajevo kwam in Luxemburg na een half uur spelen op voorsprong via Amela Kršo. Nog voor rust draaide de ploeg van trainer Kasper Kurland het om door doelpunten van Chimera Ripa en Janice Cayman. In de tweede helft scoorde Cayman ook de 3-1. Dajana Spasojević maakte de tweede Bosnische goal.