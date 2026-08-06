Op Trailerfest is niemand welkom, en daarom wil iedereen erheen

Een website die totaal niet werkt, een rommelig terrein en uitspraken als 'de Mainstage is dit jaar weer een eclectisch potje stront'. De organisatie van Trailerfest roept iedereen op om deze zaterdag vooral niét naar het festival in Breda te komen. En die anti-marketing lijkt te werken. Duizenden mensen komen op het feest af.

Het idee voor Trailerfest ontstond jaren geleden bij een vriendengroep die vaak naar festivals gaat. "Ik vind de camping van een festival vaak leuker dan het festival zelf. Of ja, het gevoel op zo'n camping. Je bouwt je eigen feestje en het is daar nog gemoedelijker dan op het festival zelf", vertelt organisator Tante Schep. De groep werd vaak van festivalcampings afgegooid, omdat ze het iets te gezellig hadden. "Dus ik dacht: wat nou als we daarmee de basis leggen voor een eigen festival? We maken gewoon een camping binnen een festival." Dit plan besprak ze met een medeorganisator. "En zij had altijd al een concept klaarliggen voor 'het kutste festival van Nederland'. Die twee hebben we bij elkaar gelegd."

En dat het een slecht festival is, voeren de organisatoren overal in door. Je koopt bijvoorbeeld geen ticket, maar een 'tickut'. Bij de veelgestelde vragen krijg je ook geen zinnig antwoord. Op de vraag 'Ik sta dwarsfluit te spelen op een frikandel, wat nu?' is het antwoord: 'Twee mongolen en een trommel en een fluit.'

"Het zou fijn zijn als we straks tienduizend man hebben, maar dat het nog steeds intiem voelt."

In 2018 vond de eerste editie van Trailerfest plaats en sindsdien is het elk jaar feest. "Er komen inmiddels zo'n vijfduizend mensen, maar dat groeit jaarlijks met kleine beetjes. Het zou fijn zijn als we straks tienduizend man hebben, maar dat het nog steeds zo intiem voelt." Trailerfest vindt dit jaar plaats op P5, het parkeerterrein naast het NAC-stadion. Dat is een andere locatie dan voorgaande jaren. "Eerst was het op Breepark en toen op 't Zoet, maar daar zijn ze begonnen met verbouwen. Dus nu is het P5", vertelt Tante Schep. "Trailerfest is met caravans. We verplaatsen ons graag, maar uiteindelijk willen we wel een plek waar we jarenlang kunnen zitten." Op Breepark en 't Zoet stond Trailerfest op een grasveld, maar op de nieuwe locatie ontbreekt dat. Daarom hebben de organisatoren gekscherend een 'krout-funt' (crowdfund dus) opgezet voor een grasmat. "Als je doneert, mag je aan het einde van de dag een stukkie als aandenken meenemen", schrijven ze op Instagram. Of er daadwerkelijk gras komt te liggen, is nog maar de vraag.

"Het is niet 'gezien en gezien worden', want iedereen ziet er net zo verschrikkelijk uit."

Wat bezoekers ook niet hoeven te verwachten, zijn mooie festivaloutfits. Er is eigenlijk nooit een dresscode voor Trailerfest geweest, maar al vanaf het begin komen bijna alle bezoekers in rare campingkloffies. "Dat ordinaire trash-thema hebben wij nooit opgeroepen. Dat is door de bezoekers zelf gekomen en dat heeft mooi uitgepakt." Voor komende zaterdag staan optredens van onder anderen Bonnie St. Claire en C.V. De Weggooiers op de agenda, maar er zijn ook hoekjes met hardcore, disco en funk. "Al die subculturen zou je normaal nooit op één festival kunnen plaatsen, maar omdat iedereen zo'n gek pakkie aan heeft, valt het niet op. Het is niet 'gezien en gezien worden', want iedereen ziet er net zo verschrikkelijk uit."

Foto: Mirte/Coallia Photography

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