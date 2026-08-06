Bert (86) meet het weer tussen de graven: ‘Ik wacht op nieuwe records’

Waar veel mensen deze zomer puffend proberen door te komen, kijkt de 86-jarige Bert Vloet uit Overloon juist met extra belangstelling naar de meetapparatuur op zijn weerstations. Eentje staat op een heel opvallende plek: de begraafplaats achter zijn huis. "Records die worden verbroken, daar zit ik op te wachten."

De amateurweerman houdt al sinds 1978 nauwkeurig het weer bij en weet nog altijd niet van stoppen. In zijn huis wordt het al snel duidelijk wat zijn hobby is, want overal is er wel iets meteorologisch te vinden. Aan de muur hangt een onweersdetector en op tafel staat een oude barograaf die de luchtdruk kan meten. Al zijn de échte kroonjuwelen van de weeramateur niet in zijn huis te vinden, maar daarbuiten. Op het kerkhof, pal achter zijn huis, staat namelijk een echt weerstation. Daar meet Bert onder meer de temperatuur, luchtvochtigheid, hoeveelheid zonneschijn en windkracht. "Het is best professioneel", vertelt hij trots. "Toen ik aan het kerkbestuur vroeg of ik hier een weerstation neer mochten zetten. waren ze meteen enthousiast." Maar dat is niet zijn enige meetpunt. In het buitengebied van Overloon staat een tweede weerstation. "Die is eigenlijk nog relevanter", legt hij uit. "Op de begraafplaats is het wat beschutter, terwijl je in het open veld een beter beeld van de temperatuur, de wind en de neerslag hebt."

Bert bij het weerstation op het kerkhof achter zijn huis (foto: Tom Berkers).

Alle metingen van het weerstation op de begraafplaats komen digitaal binnen in zijn huis. Bert noteert nog altijd elk uur de temperatuur op papier. Daarna voert hij alle gegevens in de computer in. "Het is geen enorme klus, maar je bent er wel heel de dag mee bezig. Al stelt het bijhouden uiteindelijk niets voor. Ik ben het gewend en doe het graag."

Met al die gegevens kan hij de gemiddelde temperatuur per dag, maand en jaar berekenen. "Juli was een extreme maand. Niet zozeer vanwege de temperatuur, want die lag gemiddeld op 20,8 graden. In 2006 was het met 22,9 graden nog warmer. Maar de droogte was wel uitzonderlijk.

"Ik heb maar 8 millimeter regen gemeten, terwijl 68 millimeter normaal is", vult hij aan. En juist die opvallende uitslagen, die maken de hobby voor Bert zo interessant. "Records die worden verbroken, daar zit ik op te wachten. Het heeft me nog nooit verveeld."

Alle informatie van de weerstations noteert Bert heel nauwkeurig (foto: Tom Berkers).

"Vroeger moesten we muisstil zijn als het weerbericht op de radio kwam."

De liefde voor het weer ontstond al op jonge leeftijd. Bert groeide op op een boerderij, waar het weerbericht dagelijks belangrijk was. "Vier minuten voor half één kwam op de radio het weerbericht voor land- en tuinbouw. Dan moest het muisstil zijn, want mijn vader wilde dat horen. We hadden geen televisie of telefoon. Dat weerpraatje was ontzettend belangrijk. Ik denk dat ik daar een tik aan heb overgehouden", lacht hij. En zo begon hij op 1 januari 1978 met het bijhouden van het weer. "Eerst puur voor mezelf. Later werd ik lid van de amateurweermannen van het KNMI", vertelt hij. Daarnaast verzorgde hij dertig jaar het weerpraatje op de radio bij Omroep Venray en Omroep Maasland. "Daar ben ik drie jaar geleden mee gestopt. Ik vond het niet meer nodig op die leeftijd."

"Voorspellen is toch lastig."

Al heeft hij zijn thermometers nog lang niet aan de wilgen gehangen. "De gegevens bijhouden dat vind ik gewoon interessant", vertelt hij zichtbaar stralend. Daarnaast schrijft 'Weerman Bert Vloet' nog eens in de twee weken een weerbericht in het lokale blad. Het is een overzicht van wat het weer is geweest, want voorspellen is lastig. Toch doet hij een poging. "De aankomende periode zal hoogstwaarschijnlijk wat koeler worden, maar dat is ook niet zo gek met dit warme weer dat we hebben gehad".